Денис Спицов: ни разу в жизни не видел, чтобы в Тюмени было так мало снега!

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, победитель и призёр этапов Кубка мира российский лыжник Денис Спицов высказался о погодных условиях в Тюмени, где состоится второй этап Кубка России. Напомним, второй этап КР пройдёт с 1 по 3 декабря.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Расписание этапа

1 декабря — 10 км, свободный стиль (женщины, мужчины)

2 декабря — классический спринт (женщины, мужчины)

3 декабря — 20 км, масс-старт, классический стиль (женщины, мужчины)

«Честно говоря, ни разу в своей жизни не видел, чтобы снега на «Жемчужине Сибири» было так мало! Круг не очень большой. Не знаю, что из этого получится. Может быть, по маленькому кругу гонки будут чуть зрелищнее, но рельеф не тот, на который мы рассчитывали», — сказал Спицов телеграм-каналу «Тюменская арена».