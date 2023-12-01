Сорин: после гонки Степанова пожаловалась на самочувствие, никакого расслабона не было

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал победу Вероники Степановой в гонке с раздельным стартом среди женщин свободным стилем на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России.

«После финиша были шутки, что Вероника доехала на чилле, но на самом деле это не так. Веронике сегодня было непросто. Уже после гонки она пожаловалась на самочувствие, так что было не так просто, как казалось. Да, она контролировала гонку, создала себе комфортный отрыв, но мы думали, что она вообще пробежит не напрягаясь, потому что после Вершины Тёи непросто процесс акклиматизации проходит. Так что она работала, сражалась до последнего круга. Никакого «чилла» и «расслабона» не было.

Вероника выступает по мере своих возможностей. Пока она бежит все дистанционные гонки, но есть определённые сложности, которые не позволяют ей выступать во всех дисциплинах. Спринт? Это пока в обсуждении, решим сегодня вечером. Будем смотреть по её самочувствию, потому что для нас главное, чтобы она пробежала все этапы Кубка России и в декабре, и по ходу всего сезона. Поэтому нельзя допускать сбоев, когда спортсмен выбывает на длительный период. Так что Вероника прислушивается к своему организму», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.