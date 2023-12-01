Артём Мальцев: Большунов победим, он не робот

Артём Мальцев, занявший второе место в разделке свободным стилем на 10 км среди мужчин в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России, высказался о победителе гонки Александре Большунове.

«Большунов на сегодняшний день непобедим? Победим. Он такой же человек, не робот. Всё возможно, будем стараться. Сезон только начинается. Большунов — лидер в мире и, конечно, ориентир. Король лыж, олимпийский чемпион. Есть на кого ровняться и куда расти. Я его каждый день вижу, мы вместе тренируемся. Что-то у него можно взять хорошее», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Большунов преодолел дистанцию за 22.25,6. Артём Мальцев уступил победителю 27,3 секунды. Третий результат показал Савелий Коростелёв, он отстал от лидера на 31,2 секунды.