Йоханнес Клебо стал победителем спринта на Кубке Норвегии, опередив Люка Шанава

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в спринте на первом этапе Кубка Норвегии по лыжным гонкам в Гало.

Второе место занял представитель Франции Люка Шанава, Третьим в этой гонке стал норвежский лыжник Харалд Аструп Арнесен. Четвёртое место в спринтерской гонке занял китайский лыжник Ван Цян.

Напомним, Клебо неудачно начал сезон-2023/2024. На первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Йоханнес занял третье место в классическом спринте, 14-е в гонке с раздельным стартом на 10 км классикой и 21-е – в коньковом масс-старте на 20 км. По этой причине Клебо решил не участвовать в гонках второго этапа Кубка мира в Елливаре (Швеция), который пройдёт со 2 по 3 декабря.