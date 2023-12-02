Сергей Ардашев рассказал, в чём у Большунова преимущество перед другими

Чемпион мира среди молодёжи Сергей Ардашев по итогам мужского спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России рассказал, в чём у Александра Большунова преимущество перед другими лыжниками.

«Реально было Большунова обыграть? Честно, я думал, что если удержусь за ним и Терентьевым в подъём, то на спуске смогу накатить. Так и получилось с Терентьевым, а вот с Большуновым – нет. Склоняюсь к тому, что он очень здорово проходит спуски. Перестроения у него великолепные, скорости не теряет, в толчок вкладывается сильнее, чем другие.

Повторю, что гонкой я очень доволен. Болельщикам должно понравиться. Хотя мне финиш не нравится совсем здесь. Лучше, чтобы перед трибунами был ещё один вираж, как на летних соревнованиях. Тогда и зрители смогут воочию на стадионе посмотреть за классной борьбой. И финиш будет намного интереснее, другие люди могут заехать в призы», – передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.