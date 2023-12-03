Фото: награждение Большунова, Семикова и Червоткина после масс-старта на 2-м этапе КР

В Тюмени прошёл мужской масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл Илья Семиков. Тройку призёров замкнул олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Алексей Червоткин.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения лыжников.
Фото: Корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин
Фото: Корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин
Фото: Корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин
Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Тюмень. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Мужчины
1. Александр Большунов — 57.15,19.
2. Илья Семиков — отставание 2,2 секунды.
3. Алексей Червоткин + 5,4.
4. Сергей Ардашев + 5,7.
5. Илья Порошкин + 6,6.
6. Ермил Вокуев + 7,9.