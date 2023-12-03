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Шведские лыжницы выиграли эстафету на Кубке мира впервые за 14 лет

Шведские лыжницы выиграли эстафету на Кубке мира впервые за 14 лет
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Женская сборная Швеции по лыжным гонкам впервые с 2009 года стала победительницей эстафеты на уровне Кубка мира.

Это произошло на втором этапе текущего розыгрыша Кубка мира в Елливаре (Швеция).

Лыжные гонки. Кубок мира, второй этап, Елливаре. Эстафетная гонка, 4x7,5 км. Смешанный стиль

1. Швеция (Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Ольссон) — 1:20.19,3.
2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — отставание 13,5 секунды.
3. США (Джессика Диггинс, Рози Бреннан, Софи Локли, Джулия Керн) +27,5.

Отметим, что в эти 14 лет шведкам всё же удавалось завоёвывать золотые медали на международных соревнованиях: в 2014 году они выиграли эстафету на Олимпиаде, а в 2019-м на чемпионате мира.

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