Шведские лыжницы выиграли эстафету на Кубке мира впервые за 14 лет

Женская сборная Швеции по лыжным гонкам впервые с 2009 года стала победительницей эстафеты на уровне Кубка мира.

Это произошло на втором этапе текущего розыгрыша Кубка мира в Елливаре (Швеция).

Лыжные гонки. Кубок мира, второй этап, Елливаре. Эстафетная гонка, 4x7,5 км. Смешанный стиль

1. Швеция (Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Ольссон) — 1:20.19,3.

2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пия Финк, Виктория Карль) — отставание 13,5 секунды.

3. США (Джессика Диггинс, Рози Бреннан, Софи Локли, Джулия Керн) +27,5.

Отметим, что в эти 14 лет шведкам всё же удавалось завоёвывать золотые медали на международных соревнованиях: в 2014 году они выиграли эстафету на Олимпиаде, а в 2019-м на чемпионате мира.