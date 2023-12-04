Дистанционный зачёт Кубка России по лыжам у женщин: Степанова отрывается от соперниц

В Тюмени завершился второй этап Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением в дистанционном зачёте соревнований у женщин.

Рейтинг возглавляет Вероника Степанова, которая выиграла на этом этапе, как и на предыдущем, обе дистанционные гонки. В Тюмени спортсменки соревновались в разделке на 10 км свободным стилем и в масс-старте на 20 км классическим стилем.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Женщины. Дистанционный зачёт после второго этапа:

1. Вероника Степанова – 225 очков.

2. Мария Истомина – 187.

3. Анастасия Кулешова – 186.

4. Евгения Крупицкая – 154.

5. Елизавета Пантрина – 118.

6. Лидия Горбунова – 113.

7. Анастасия Фалеева – 112.

8. Екатерина Смирнова – 91.

8. Алина Пеклецова – 91.

10. Виктория Трошина – 90.