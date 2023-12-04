Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам, женщины: Степанова уступает Истоминой 30 очков

В Тюмени завершился второй этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением в общем зачёте соревнований у женщин.

Рейтинг возглавляет Мария Истомина. Во всех прошедших гонках турнира она занимала места не ниже седьмого, но только по разу попадала на вторую и третью ступени подиума. Вероника Степанова выиграла все дистанционные гонки, но в спринте в Тюмени показала 29-й результат, а на прошлом этапе в Вершине Тёи не стартовала в этой дисциплине.

Лыжные гонки. Кубок России. Женщины. Общий зачёт:

1. Мария Истомина – 257 очков.

2. Вероника Степанова – 227.

3. Евгения Крупицкая – 222.

4. Анастасия Фалеева – 212.

5. Елизавета Пантрина – 206.

6. Анастасия Кулешова – 186.

7. Алёна Баранова – 166.

8. Лидия Горбунова – 137.

9. Екатерина Смирнова – 134.

10. Дарья Нерпяева – 127.