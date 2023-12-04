Дистанционный зачёт Кубка России по лыжам у мужчин: Большунов упрочил лидерство

В Тюмени завершился второй этап Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением в дистанционном зачёте соревнований у мужчин.

Рейтинг возглавляет Александр Большунов, который выиграл на этом этапе, как и на предыдущем, обе дистанционные гонки. В Тюмени спортсмены соревновались в разделке на 10 км свободным стилем и в масс-старте на 20 км классическим стилем.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Мужчины. Дистанционный зачёт после второго этапа:

1. Александр Большунов – 217 очков.

2. Артём Мальцев – 164.

3. Савелий Коростелёв – 160.

4. Илья Семиков – 150.

5. Илья Порошкин – 145.

6. Алексей Червоткин – 120.

7. Денис Спицов – 106.

7. Сергей Ардашев – 106.

9. Андрей Мельниченко – 102.

9. Иван Горбунов – 102.