Дистанционный зачёт Кубка России по лыжам у мужчин: Большунов упрочил лидерство

В Тюмени завершился второй этап Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением в дистанционном зачёте соревнований у мужчин.
Рейтинг возглавляет Александр Большунов, который выиграл на этом этапе, как и на предыдущем, обе дистанционные гонки. В Тюмени спортсмены соревновались в разделке на 10 км свободным стилем и в масс-старте на 20 км классическим стилем.
Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Мужчины. Дистанционный зачёт после второго этапа:
1. Александр Большунов – 217 очков.
2. Артём Мальцев – 164.
3. Савелий Коростелёв – 160.
4. Илья Семиков – 150.
5. Илья Порошкин – 145.
6. Алексей Червоткин – 120.
7. Денис Спицов – 106.
7. Сергей Ардашев – 106.
9. Андрей Мельниченко – 102.
9. Иван Горбунов – 102.