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Польский прыгун с трамплина не смог стартовать из-за пропажи экипировки

Польский прыгун с трамплина не смог стартовать из-за пропажи экипировки
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Прыгун с трамплина из Польши Павел Васек не смог выполнить свой прыжок на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) по причине опоздания. По новым правилам спортсмену, не готовому стартовать к своей очереди, не разрешается переходить на более позднюю стадию раунда.

Досадный эпизод произошёл, когда Васек, дожидаясь своей очереди, ушёл в туалет и по возвращении не обнаружил сумки с экипировкой. Волонтёры, участвовавшие в организации соревнований, по ошибке спустили снаряжение атлета вниз вместе со спортсменами, уже совершившими свой прыжок.

«Это очень неприятно. Мы проделали долгий путь, чтобы попасть сюда, а из-за этой ситуации я не смог прыгнуть», — сказал Павел Васек NRK.

По словам Томаса Турнбихлера, тренера спортсмена, пропажа экипировки была обнаружена достаточно рано для того, чтобы исправить ситуацию, но организаторы этому не поспособствовали.

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