Польский прыгун с трамплина не смог стартовать из-за пропажи экипировки

Прыгун с трамплина из Польши Павел Васек не смог выполнить свой прыжок на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) по причине опоздания. По новым правилам спортсмену, не готовому стартовать к своей очереди, не разрешается переходить на более позднюю стадию раунда.

Досадный эпизод произошёл, когда Васек, дожидаясь своей очереди, ушёл в туалет и по возвращении не обнаружил сумки с экипировкой. Волонтёры, участвовавшие в организации соревнований, по ошибке спустили снаряжение атлета вниз вместе со спортсменами, уже совершившими свой прыжок.

«Это очень неприятно. Мы проделали долгий путь, чтобы попасть сюда, а из-за этой ситуации я не смог прыгнуть», — сказал Павел Васек NRK.

По словам Томаса Турнбихлера, тренера спортсмена, пропажа экипировки была обнаружена достаточно рано для того, чтобы исправить ситуацию, но организаторы этому не поспособствовали.