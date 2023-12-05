Александр Большунов: расстраиваюсь, что не вижу моменты взросления дочери

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов признался, что тяжело переносит разлуку с семьёй, пока находится в команде. Спортсмен подчеркнул, что из-за соревнований и невозможности брать семью с собой пропускает моменты развития и взросления своей дочери Евы.

«Расстраиваюсь, когда не получается брать семью с собой. Дочь Ева растёт очень быстро, расстраиваюсь, что не вижу моменты её взросления. Да, есть телефон и видеосвязь, но это не то. Когда есть живое общение — это совсем другое.

Дочка любит банан, если увидели — нельзя не дать сразу. Сейчас вместе с ней катаемся на коляске, я просто в восторге, когда ребёнок радостный. Когда видит — сразу бежит к ней. Ей интересно держать палки в руках, ходит и толкается. Я был на тренировке, дочка с женой приехали, Ева попросила лыжи, смотрю: что‑то пытается делать. Думаю: о, классно, наш человек!» — приводит слова Большунова «Матч ТВ».