Вице-чемпионка Ski Classics норвежка Смедос пропустит старт сезона из-за проблем со спиной

Вице-чемпионка марафонской лыжной серии Ski Classics 28-летняя норвежская лыжница Магни Смедос пропустит старт сезона в Бад-Гаштайне (Австрия) и вторую часть соревнований в Валь-Веносте (Италия) из-за проблем со спиной.

«У меня выбухание межпозвоночного диска внизу спины, которое давит на нервный канал, идущий вниз, в таз. Так что в ближайшем будущем я не смогу полноценно тренироваться. Это не очень серьёзно, но я не хочу усугубить проблему. Если не отнесусь к этому серьёзно сейчас, то это может серьёзно сказаться на моём здоровье. Я этого не хочу. Поэтому я решила, что до Рождества не буду нагружать себя, чтобы боли в спине исчезли. В межсезонье я хорошо тренировалась, и форма была на высоком уровне. Я очень ждала начала сезона, но здоровье для меня на первом месте», — приводит слова Смедос SVT.