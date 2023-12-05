Кулешова — об отказе от ОИ-2022: Вяльбе говорила, что я делаю роковую ошибку и пожалею

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах 28-летняя российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова) высказалась об отказе от выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2022 году из-за дочери. Спортсменка рассказала, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отговаривала её от этого решения, однако Кулешова не пожалела, что не выступила на Олимпиаде.

«Елену Валерьевну я очень уважаю и стараюсь к ней прислушиваться. Мы действительно до Олимпиады в Пекине много общались. Весной на чемпионате России она сказала, что берёт меня в группу Юрия Викторовича Бородавко. Я сначала согласилась, но через какое-то время позвонила ей: «Елена Валерьевна, не могу, простите».

Она ответила: «Настя, давай ты успокоишься и через пару дней позвонишь мне ещё раз». Я очень много думала эти дни, но другого варианта не видела. Когда я перезвонила и сказала, что не поменяла мнения, Елена Валерьевна, мне кажется, была ошарашена.

Она говорила, что есть место в олимпийской эстафете, что у нас собирается очень сильная команда, что я делаю роковую ошибку для карьеры и 100% об этом пожалею. «Настя, ты потом вернёшься и будешь мне плакаться», – её слова.

В одном она была права: да, я вернулась и снова бегаю! Но в остальном, оглядываясь назад, я ни о чём не жалею. Олимпиада – всё-таки второстепенная штука по сравнению с благополучием людей, с которыми ты вместе идёшь по жизни. Игры, медали ещё будут. Ну и даже если не будут, всё равно – ну как я могла пропустить первый год жизни своего ребёнка? Вот за это я бы точно себя потом корила», — приводит слова Кулешовой Sports.ru.

Напомним, Кулешова является бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года в эстафете, а также обладательницей бронзовой медали чемпионата мира 2019 года в аналогичной дисциплине.