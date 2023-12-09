Известный горнолыжник поставил под сомнение законность контракта Клебо с федерацией

Двукратный призёр Олимпиад, двукратный чемпион мира норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен считает, что соглашение пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам соотечественника Йоханнеса Клебо с национальной федерацией не соответствует общим положениям организации. Кристофферсен намекает, что Клебо дают больше привилегий, чем остальным.

«Я не буду говорить что-то спорное или заявлять что-то на эмоциях, я просто не уверен, соответствует ли его соглашение законам и правилам Норвежской лыжной ассоциации? Потому что согласно ним, если ты отказался от места в сборной, тебя не допустят ни на Кубок мира, ни на чемпионат мира (в регламенте всё же есть на этот счёт раздел «особые обстоятельства». – Прим. «Чемпионата»).

Я считаю, что мы как спортсмены должны не только брать, но и отдавать. Я уверен, что в этом задействовано и большинство других спортсменов. Нет спортсменов, которые хотят всё тянуть на себе. Всем, конечно, хочется своего куска торта, в этом нет никаких сомнений. Но есть большая разница между 30% чего-то и 100% ничего», — приводит слова Кристофферсена NRK.