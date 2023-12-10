На этапе Кубка мира по горным лыжам спортсменка сбила оператора после финиша

Французская лыжница Лаура Гоше, обладательница Кубка мира по горнолыжному спорту, после окончания своего выступления в соревнованиях на этапе Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария) в субботу, 9 декабря, сбила оператора, работавшего на финише. Об этом сообщила французская газета Le Dauphiné libéré.

После того как спортсменка пересекла черту скоростного спуска, она немного потеряла контроль и, пытаясь затормозить, упала на бок, зацепив оператора. Никто не пострадал, и Гоше, и оператор быстро поднялись на ноги.

В итоге на соревнованиях Лаура Гоше стала 23-й. Победила на них американская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Микаэла Шиффрин, второй стала олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске итальянка София Годжиа, замкнула тройку сильнейших ещё одна представительница Италии — чемпионка мира 2023 года в комбинации Федерика Бриньоне.