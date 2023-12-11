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Кубок мира по лыжным гонкам: дистанционный зачёт у женщин

Кубок мира по лыжным гонкам: дистанционный зачёт у женщин
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Вчера, 10 декабря, прошла гонка на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В тройке лидеров дистанционного зачёта находятся две американки и одна шведская лыжница. Джессика Диггинс (США) возглавляет зачёт, Эбба Андерссон (Швеция) располагается на второй позиции, Рози Бреннан (США) занимает третье место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Дистанционный зачёт

1. Джессика Диггинс (США) — 375 очков.

2. Эбба Андерссон (Швеция) — 368.

3. Рози Бреннан (США) — 341.

4. Моа Илар (Швеция) — 334.

5. Виктория Карль (Германия) — 314.

6. Хейди Венг (Норвегия) — 290.

7. Эмма Рибом (Швеция) — 277.

8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 261.

9. Дельфин Клодель (Франция) — 259.

10. Анна Кьерсти Кальво (Норвегия) — 236.

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