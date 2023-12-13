«Вместе». Александр Большунов опубликовал трогательное семейное видео

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов опубликовал в социальных сетях трогательное видео. На нём запечатлено, как Большунов и его супруга Анна участвуют в совместной фотосессии, а их дочь Ева играет за кадром.

«Вместе», — подписал фото Большунов, добавив эмодзи «сердце».

Напомним, Большунов потрясающе начал сезон-2023/2024 Альфа-Банк Кубка России. Он выиграл все личные гонки, которые прошли на данный момент (6). Александр является безоговорочным лидером соревнований.

Нельзя не отметить, что ещё в начале ноября многолетний тренер Большунова Юрий Бородавко заявлял, что Александр пока полностью не восстановился после серьёзной травмы спины, которую получил на предсезонном сборе в августе. Из-за повреждения Большунов не мог тренироваться в полном объёме.