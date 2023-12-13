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Опубликован старт-лист пролога спринта на 3-м этапе Кубка России, где выступит Большунов

Опубликован стартовый лист квалификации мужского спринта в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2023/2024, который стартует 14 декабря в Кирово-Чепецке.

Лыжные гонки. Кубок России, третий этап, Кирово-Чепецк. Квалификация спринта, классический стиль, мужчины. Стартовый лист

1. Денис Спицов (Тюменская область)

2. Андрей Краснов (Санкт-Петербург)

6. Александр Большунов (Архангельская область, лидер общего зачёта)

9. Сергей Ардашев (Республика Татарстан)

11. Антон Тимашов (Республика Татарстан)

12. Иван Якимушкин (Тюменская область)

14. Андрей Собакарёв (Новосибирская область)

16. Иван Горбунов (Республика Татарстан)

20. Алексей Червоткин (Архангельская область)

24. Савелий Коростелёв (Архангельская область)

26. Александр Терентьев (Архангельская область)

28. Андрей Мельниченко (ХМАО)

30. Артем Мальцев (Тюменская область)

32. Илья Порошкин (Республика Коми).