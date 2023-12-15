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Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Тронхейме

В Тронхейме (Норвегия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 прошла квалификация мужского спринта свободным стилем. Победу в прологе одержал пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Спортсмен преодолел дистанцию за 2.44,33.

Второе место в квалификации занял китайский лыжник Ван Цян, уступивший лидеру 1,01 секунды. Третьим по итогам пролога стал представитель Франции Люка Шанава.

Лыжные гонки. Кубок мира, 4-й этап, Тронхейм.

Спринт, свободный стиль, 1,5 км. Мужчины. Квалификация

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.44,33.

2. Ван Цян (Китай) — отставание 1,01 секунды.

3. Люка Шанава (Франция) +1,17.

4. Эдвин Ангер (Швеция) +3,07.

5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +4,22.