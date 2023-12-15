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«Плохо переношу тренировки». Тириль Венг — о пропуске этапов КМ после коронавируса

«Плохо переношу тренировки». Тириль Венг — о пропуске этапов КМ после коронавируса
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Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира и действующая обладательница Кубка мира Тириль Уднес Венг рассказала о значительных проблемах со здоровьем, из-за которых она уже пропускает четвёртый этап Кубка мира подряд. Напомним, в начале ноября спортсменка тяжело переболела коронавирусом.

«Я болела гораздо сильнее, чем мои знакомые. У меня сдавливало грудь. Всё это продолжалось почти две недели. Я долго болела. Потеряла мышечную массу. Затем стала понемногу тренироваться. Состояние становилось лучше, но на прошлой неделе снова заболела.

Думаю, что из-за увеличения нагрузок организм просто не справился. Новая болезнь — признак того, что тело ещё не готово к серьёзным тренировкам. Сейчас трудно точно сказать — это затяжной COVID или просто новая инфекция. В любом случае ситуация сильно повлияла на моё физическое состояние: у меня высокий пульс при нагрузках, и я плохо пока переношу тренировки.

Я пропускаю «Тур де Ски» практически наверняка. В планах снова начать соревноваться в январе. Возможно, это не будет сразу старт на Кубке мира. Есть много гонок, например, Кубок Норвегии или Кубок Скандинавии.

Тренерский штаб сборной и персонал делают всё, что могут. Но сейчас важно только то, чтобы мой организм не получал перегрузок и дополнительного стресса. Мы вместе мониторим ситуацию.

Я оптимистка, иначе никак. Верю, что скоро дела пойдут значительно лучше, но это займёт ещё немного времени», — приводит слова спортсменки Nettavisen.

Отметим, что в этом сезоне Тириль Уднес Венг ещё ни разу не выходила на старты гонок в рамках этапов Кубка мира.

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