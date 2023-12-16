Бородавко: у Большунова и Червоткина сегодня была очень серьёзная борьба

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты гонки на 10 км классическим стилем у мужчин в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 в Кирово-Чепецке.

«Александр Большунов и Алексей Червоткин хорошо владеют классическим стилем, и сегодня у них была очень серьёзная борьба. А на финише Александр сумел удержать то преимущество, которого достиг на первой половине дистанции. В итоге оно составило чуть меньше двух секунд. Конкуренция была острая, в том числе в соперничестве за последующие места. Наблюдать за борьбой на всей дистанции было очень интересно», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Напомним, победителем стал Александр Большунов, завершивший гонку с результатом 25.35,0. На втором месте Алексей Червоткин, уступивший 1,9 секунды, на третьем — Илья Семиков (+11,4). Для Большунова эта победа стала восьмой на восьми стартах в рамках Кубка России в сезоне-2023/2024.