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Генменеджер сборной Швеции высказался о состоянии Карлссон по ходу скиатлона на КМ

Генменеджер сборной Швеции высказался о состоянии Карлссон по ходу скиатлона на КМ
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Генеральный менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём высказался о состоянии чемпионки мира Фриды Карлссон по ходу скиатлона, прошедшего в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Тронхейме (Норвегия). В гонке спортсменка стала 14-й, в целом же она не заезжала в топ-5 со второго этапа Кубка мира, который Карлссон пропустила из-за коронавируса.

«Фрида остановилась около меня сегодня во время классической части скиатлона и спросила, что ей делать. Я посоветовал продолжить. И на коньковой части всё было значительно лучше. Она ненавидит, когда всё идёт не так, как запланировано. Поэтому приходится её подбадривать», — приводит слова Бастрёма Expressen.

Сама спортсменка в интервью изданию ранее заявила, что недовольна своей формой и не уверена, что выступит на Тур де Ски.

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