Йоханнес Клебо уверенно выиграл классическую разделку на 3-м этапе Кубка мира

В Тронхейме (Норвегия) завершилась мужская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Тронхейм. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 24.43,1.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 17,7 секунды.

3. Хенрик Дённестад (Норвегия) +21,1.

4. Калле Хальфварссон (Швеция) +23,0.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) +34,4.

6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +36,9.

7. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +38,2.

8. Бен Огден (США) +44,2.