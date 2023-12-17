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Йоханнес Клебо уверенно выиграл классическую разделку на 3-м этапе Кубка мира

Йоханнес Клебо уверенно выиграл классическую разделку на 3-м этапе Кубка мира
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В Тронхейме (Норвегия) завершилась мужская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап, Тронхейм. Гонка с раздельным стартом, классический стиль, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 24.43,1.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 17,7 секунды.
3. Хенрик Дённестад (Норвегия) +21,1.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) +23,0.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) +34,4.
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +36,9.
7. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +38,2.
8. Бен Огден (США) +44,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 3, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
17 декабря 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
24:43.1
2
Пол Голберг
Норвегия
+17.7
3
Хенрик Дённестад
Норвегия
+21.1
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