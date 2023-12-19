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Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг попали в состав сборной Швеции на «Тур де Ски»

Стал известен состав национальной команды Швеции на престижную лыжную многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, сообщает Expressen.

Женщины: Эбба Андерссон, Майя Дальквист, Йоханна Хагстрём, София Хенрикссон, Моа Илар, Фрида Карлссон, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Линн Сван, Йонна Сундлинг.

Мужчины: Эдвин Ангер, Густав Берглунд, Йенс Бурман, Оскар Свенссон, Вильям Порома, Лео Йоханссон, Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон, Трульс Гиссельман.

Ранее Фрида Карлссон сообщала, что не знает, примет ли участие в соревнованиях из-за плохой физической формы после коронавируса. Йонна Сундлинг пропустила старт сезона из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, «Тур де Ски» пройдёт в Тоблахе (Италия), Давосе (Швейцария) и Валь-ди-Фьемме (Италия).