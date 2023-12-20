Бородавко прокомментировал победу Большунова в гонке на 10 км классикой на этапе КР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался по поводу победы Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кирово-Чепецке.

«Александр подтвердил свой класс, Червоткин сумел отыграть и вырвать второе место. Ничего удивительного не произошло, достаточно плотные результаты. Не могу сказать, что у него слишком лёгкие победы, всё это в борьбе. Ему не дают спокойно жить, он постоянно в борьбе. Примером этому служит то, что он вчера выиграл две секунды. Сегодня тоже не было явного преимущества, но всё равно смог выиграть девятую гонку», — приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.

10 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 25.22,7.

2. Алексей Червоткин (Архангельская область) — отставание 13,0 секунды.

3. Ермил Вокуев (Республика Коми) +14,9.