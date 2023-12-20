Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Степанова упрочила лидерство

В Кирово-Чепецке стартовал четвёртый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. В его рамках прошла женская гонка с раздельным стартом на 5 км в классическом стиле, её победительницей стала двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах, 28-летняя Анастасия Кулешова (Седова).
«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с изменениями в общем зачёте Кубка России после данной гонки.
Лыжные гонки. Кубок России. Женщины. Общий зачёт. 20 декабря:
1. Вероника Степанова – 370 баллов.
2. Мария Истомина – 344.
3. (4) Анастасия Фалеева – 307.
4. Анастасия Кулешова – 305.
5. (3) Елизавета Пантрина – 288.
6. (5) Евгения Крупицкая – 286.
7. Алёна Баранова – 272.
8. (9) Лидия Горбунова – 235.
9. (8) Дарья Непряева – 227.
10. Ольга Якимушкина – 193…
33. Юлия Ступак – 37.