Дистанционный зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Большунов удерживает лидерство

В Кирово-Чепецке стартовал четвёртый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. В его рамках прошла мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле, её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов. Тем самым он упрочил своё лидерство в дистанционном зачёте Кубка России.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Мужчины. Дистанционный зачёт на момент 20 декабря:

1. Александр Большунов (Архангельская область) – 317 очков.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) – 230.

3. Алексей Червоткин (Архангельская область) – 214.

4. Илья Порошкин (республика Коми) – 213.

5. Илья Семиков (республика Коми) – 212.

6. Сергей Ардашев (республика Татарстан) – 188.

7. Артём Мальцев (Тюменская область) – 177.

8. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 152.

9. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) – 150.

10. Иван Горбунов (республика Татарстан) – 140.