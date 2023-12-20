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Дистанционный зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Большунов удерживает лидерство

Дистанционный зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Большунов удерживает лидерство
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В Кирово-Чепецке стартовал четвёртый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. В его рамках прошла мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле, её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов. Тем самым он упрочил своё лидерство в дистанционном зачёте Кубка России.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024. Мужчины. Дистанционный зачёт на момент 20 декабря:

1. Александр Большунов (Архангельская область) – 317 очков.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) – 230.
3. Алексей Червоткин (Архангельская область) – 214.
4. Илья Порошкин (республика Коми) – 213.
5. Илья Семиков (республика Коми) – 212.
6. Сергей Ардашев (республика Татарстан) – 188.
7. Артём Мальцев (Тюменская область) – 177.
8. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 152.
9. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) – 150.
10. Иван Горбунов (республика Татарстан) – 140.

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