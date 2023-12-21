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Кулешова рассказала об отравлении Ступак в Кирово-Чепецке

Кулешова рассказала об отравлении Ступак в Кирово-Чепецке
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Российская лыжница Анастасия Кулешова рассказала о состоянии Юлии Ступак, отравившейся в Кирово-Чепецке во время проведения четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам.

«Нам безумно комфортно жить в одной комнате, поскольку знаем друг друга очень давно. Без слов понимаем, когда нужно помолчать или поддержать. Юля, к сожалению, отравилась и очень сильно расстроилась, что не смогла стартовать на этапе Кубка России. Я ношу ей всякие супчики из столовой, она потихоньку уже есть начинает. Вчера успокаивала её – значит, так надо, ещё не время сейчас показывать себя. Давайте доживём до февраля и там все побежим на максималках», — сказала Кулешова в трансляции, организованной ФЛГР.

Напомним, Юлия Ступак 20 декабря не вышла на старт гонки на 5 км классическим стилем.

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