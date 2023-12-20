Юлия Ступак не стартовала в гонке на 5 км классикой на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) не вышла на старт гонки на 5 км классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кирово-Чепецке.

Спортсменка была заявлена на гонку под 51-м стартовым номером, однако не вышла на дистанцию. Причины отсутствия Ступак в гонке неизвестны.

Ранее Ступак сообщала, что выступит в Кирово-Чепецке в гонках, запланированных на 16, 20 и 24 декабря. Следующей гонкой, которую планировала пробежать российская лыжница, будет скиатлон.

Женская гонка с раздельным стартом на 5 км классическим стилем в эти минуты проходит в Кирово-Чепецке. Также сегодня состоится мужская гонка на 10 км классикой. Начало забега — в 12:30 мск.