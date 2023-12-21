Кулешова: на трассе мучились, но и кайфовали одновременно

Российская лыжница Анастасия Кулешова, ставшая второй в гонке на 10 км свободным стилем, прошедшей в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России в Кирово-Чепецке, поделилась впечатлениями от соревновательного дня в эфире трансляции, организованной ФЛГР.

«Сегодня очень сложная погода, настоящая русская зима. Мы очень все мучились на трассе, но и кайфовали одновременно. Лыжи мои работали отлично, сервис-бригада на высоте. Мы большой промежуток с Вероникой Степановой шли вместе, можно было сравниться. У нас инвентарь работал плюс-минус одинаково. Это даёт большую уверенность, чем когда ты понимаешь, что у тебя лыжи едут хуже, чем у соперницы.

Я пыталась убежать от Степановой, чувствовала, что за Вероникой в какие-то моменты было легко ехать. Мне нужно было бороться за второе место с Алиной Пеклецовой, у меня не было времени держаться за Никой. Получается, и она за мной держалась и терпела. На финише мы друг друга поблагодарили за совместную работу.

Старт красной группы подряд? Пока не поняла, тяжелее или легче. В плане командной работы – да, сегодня Ника меня догнала и мы работали вместе. Но у парней это проявляется более ярко», — сказала Кулешова.