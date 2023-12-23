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Александр Большунов стал победителем спринта в свободном стиле на 4-м этапе Кубка России

Александр Большунов выиграл спринт свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России 2023/2024 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

В субботу, 23 декабря, Большунов в финале соревнований показал результат 3 минуты 40,23 секунды. Вторым финишировал Савелий Коростелёв, уступивший победителю 0.89 секунды. Тройку призёров замкнул Александр Терентьев, отставший на 1,31.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.

Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 3.40,23.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +0,89.

3. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) +1,31.

Напомним, ранее победу в спринте у женщин одержала Вероника Степанова.