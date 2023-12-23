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Александр Большунов стал победителем спринта в свободном стиле на 4-м этапе Кубка России

Александр Большунов стал победителем спринта в свободном стиле на 4-м этапе Кубка России
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Александр Большунов выиграл спринт свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России 2023/2024 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

В субботу, 23 декабря, Большунов в финале соревнований показал результат 3 минуты 40,23 секунды. Вторым финишировал Савелий Коростелёв, уступивший победителю 0.89 секунды. Тройку призёров замкнул Александр Терентьев, отставший на 1,31.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
23 декабря 2023, суббота. 14:51 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
3:40.23
2
Савелий Коростелёв
Архангельская область
+0.89
3
Александр Терентьев
Архангельская - Ненецкий АО
+1.31

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.
Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 3.40,23.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +0,89.
3. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) +1,31.

Напомним, ранее победу в спринте у женщин одержала Вероника Степанова.

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