Александр Большунов стал победителем скиатлона на четвёртом этапе Кубка России

Сегодня, 24 декабря, на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 завершился скиатлон на 30 км среди мужчин. Победителем стал представляющий Архангельскую область Александр Большунов. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 13,1 секунды.

На втором месте расположился Илья Семиков (+4,9). Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+7,7).

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк

Скиатлон 15+15 км. Мужчины

1. Александр Большунов — 1:13.13,1.

2. Илья Семиков — +4,9.

3. Савелий Коростелёв — +7,7.

Ранее Кулешова выиграла скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.