Александр Большунов стал победителем скиатлона на четвёртом этапе Кубка России
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Сегодня, 24 декабря, на четвёртом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 завершился скиатлон на 30 км среди мужчин. Победителем стал представляющий Архангельскую область Александр Большунов. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 13,1 секунды.
На втором месте расположился Илья Семиков (+4,9). Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+7,7).
Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Скиатлон 15+15 км
24 декабря 2023, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
1:13:13.1
2
Илья Семиков
Республика Коми
+4.9
3
Савелий Коростелёв
Архангельская область
+7.7
Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк
Скиатлон 15+15 км. Мужчины
1. Александр Большунов — 1:13.13,1.
2. Илья Семиков — +4,9.
3. Савелий Коростелёв — +7,7.
Ранее Кулешова выиграла скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.
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