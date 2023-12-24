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Большунов — о победе в скиатлоне: все хотят выиграть, но я хочу чуть больше

Большунов — о победе в скиатлоне: все хотят выиграть, но я хочу чуть больше
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов оценил своё выступление в скиатлоне на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«В начале гонки ребята суетились много, кто-то палки ломал. Здесь нужно проявлять уважение друг к другу. Ребята сопротивлялись (смеётся), все хотят выиграть, но я хочу чуть больше», – сказал спортсмен в прямой трансляции.

Большунов стал победителем гонки. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 13,1 секунды. На втором месте расположился Илья Семиков (+4,9). Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+7,7).

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