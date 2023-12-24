«Победить Большунова пока нельзя». Семиков — о серебре в скиатлоне на 30 км

Российский лыжник Илья Семиков прокомментировал завоевание серебра в скиатлоне на 30 км на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Получилась хорошая гонка. Чувствовал себя неплохо, поэтому решил не сидеть на коньке, а атаковать. Победить Большунова пока нельзя. Я попробовал навязать ему борьбу, но он играючи всё сделал. Удержал второе место – это хорошо», – сказал спортсмен в прямой трансляции.

Отметим, что Илья Семиков заработал больше всех очков за эту гонку, несмотря на итоговое второе место.

Победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 13,1 секунды. Илья Семиков отстал от победителя на 4,9 секунды. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+7,7).