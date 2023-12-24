Бородавко: Большунов — один из претендентов на звание лучшего спортсмена России

Наставник трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова — Юрий Бородавко — заявил, что его подопечный претендует на звание лучшего спортсмена России по итогам 2023 года.

«У нас очень много хороших и выдающихся спортсменов в разных видах спорта, не считаю нужным кого-то сталкивать лбами, кто хуже или лучше. Нужно всех поддерживать, чтобы они как можно дольше радовали нас результатами. Можно ли Большунова считать спортсменом года? Конечно, его можно записать в список кандидатов, он один из претендентов на это звание», — сказал Бородавко в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, Александр Большунов одержал 12 побед в 12 гонках Кубка России сезона-2023/2024. Спортсмену 26 лет. Ранее Роман Костомаров был назван спортсменом года по результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ)