Бородавко прокомментировал результаты Большунова на Кубке России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступления Александра Большунова в Кубке России.

«Секрет Большунова? Это было бы секретом, если бы он не выступал до этого шесть лет на высочайшем уровне. Он просто выходит на свой уровень. Это очень большой самоконтроль, самоотдача и огромное количество времени, которое он уделяет не только тренировкам, но и восстановлению. Это профессионализм с высшей точки этого слова», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 26-летний Александр Большунов одержал 12 побед в 12 гонках Кубка России сезона-2023/2024.