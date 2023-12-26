Отец лыжницы Андерссон прокомментировал возможное участие спортсменки в «Тур де Ски»

Отец шведской лыжницы Эббы Андерссон прокомментировал возможное участие спортсменки в «Тур де Ски». Ранее в СМИ появилась информация, что Андерссон может пропустить соревнования по причине вируса COVID-19 в сборной Швеции.

«Тур де Ски» — это кульминация года для нас, поскольку соревнования проводятся раз в пять лет. Поэтому новость о пропуске «Тур де Ски» по причине вируса в команде довольно несвоевременная. В наши планы входит участие на полном отрезке соревнований. Мы готовимся изо дня в день", — сказал отец лыжницы Пер-Ола Андерссон в интервью Viaplay.

Соревнования пройдут с 30 декабря по 7 января, они состоятся на территории Италии и Швейцарии. Напомним, в прошлом сезоне победителями «Тур де Ски» стали норвежец Йоханнес Клебо и шведка Фрида Карлссон.