Норвежец Ринген попал в больницу после прыжка на 113,5 метра

27-летний норвежский прыгун Сондре Ринген упал на соревнованиях в Энгельберге (Австрия) и находится в больнице. Он выступает в Континентальном кубке (СОС) — это соревнования, которые на уровень ниже Кубка мира. Об этом сообщает Dagbladet.

Ринген упал после прыжка на 113,5 метра, потерял сознание и ударился бедром. Сейчас спортсмен находится в больнице в Люцерне. После случившегося гонку остановили на 45 минут.

Отметим, что, по словам менеджера сборной Норвегии Класа Бредена Бротена, прыгун чувствовал недомогание перед соревнованиями, у него было повышено давление, но, несмотря на это, он всё равно стартовал.

Гонка в Энгельберге закончилась победой норвежца Андерса Хааре, вторым стал австралиец Стефан Эмбачер. Бронза у Мартина Хаманна из Германии.