Кубок мира по лыжам и «Тур де Ски» в Тоблахе, мужчины: во сколько спринт, где смотреть

Сегодня, 30 декабря, начинается пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тоблахе (Италия).

Соревновательный день включает в себя спринтерские гонки свободным стилем на 1,4 км. Это будут первые заезды в рамках «Тур де Ски»-2023/2024.

Мужская квалификация начнётся в 14:38. Начало четвертьфиналов намечено примерно на 16:55, полуфиналов — на 17:40, финала — на 18:05. Трансляция соревнований на телеканале «Матч! Арена» стартует в 16:25 мск. Повтор запланирован на 1:40 мск 31 декабря.

На данный момент в общем зачёте Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Клебо.

Всего Кубок мира будет продолжаться на протяжении 15 этапов (Рука, Элливаре, Эстерсунд, Тронхейм, Тоблах, Давос, Валь-ди-Фьемме, Оберхоф, Гомс, Кэнмор, Миннеаполис, Лахти, Хольменколлен, Драммен и Фалун). В этом сезоне не будут проводиться ни Олимпийские игры, ни чемпионат мира. «Тур де Ски» включает в себя этапы в Тоблахе, Давосе и Валь-ди-Фьемме.