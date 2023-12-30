Мох: норвежцы — самые высокомерные люди среди лыжников

Немецкий лыжник Фридрих Мох высказался об особом положении норвежцев на этапах Кубка мира.

«Бронзовая медаль чемпионата мира — 2023 в эстафете давала мне мотивацию даже летом. Моя цель сейчас — продолжать развиваться, совершенствоваться и в какой-то момент победить норвежцев. Потому что перед нами всегда встаёт красная стена, которая всегда занимает первые 10 мест на Кубке мира.

Я очень уважаю Йоханнеса Клебо, он является своего рода образцом для подражания. Я часто наблюдал за ним в последние годы. Он просто лучший из всего пелотона, он очень хорошо бегает тактически, хорошо преодолевает спуски, и он действительно очень быстр. Его движения немного похожи на кошачьи, это действительно невероятно, когда видишь его вживую.

Но после гонок мы не контактируем с норвежцами. Общаемся со спортсменами из других стран, но связаться с норвежцами не так-то просто. У них есть двое или трое хороших людей, но в целом они самые высокомерные среди лыжников», — приводит слова Моха Ski-Nordique.