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Линн Сван выиграла спринт на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе

Линн Сван выиграла спринт на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе
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Шведская лыжница, обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерских гонках Линн Сван выиграла спринт свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски», проходящем в Тоблахе (Италия). Ещё одна представительница Швеции — олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира Йонна Сундлинг стала второй, норвежка Кристине Ставос Шистад завершила гонку на третьем месте.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Первый этап, Тоблах
Женщины. Спринт свободным стилем

1. Линн Сван (Швеция) — 3.01,2.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — то же время.
3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +0,3.

Напомним, «Тур де Ски» стартовал сегодня, 30 декабря, в Италии. Затем часть соревнований пройдёт в Давосе (Швейцария) (3-4 января), а финал турнира состоится в Валь-ди-Фьемме (Италия) в воскресенье, 7 января.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
30 декабря 2023, суббота. 17:55 МСК
Окончено
1
Линн Сван
Швеция
3:01.2
2
Йонна Сундлинг
Швеция
3:01.2
3
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+0.3
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