Стенсхаген считает, что он должен быть в составе сборной Норвегии вместо Эвенсена

27-летний норвежский лыжник Маттис Стенсхаген заявил, что именно он должен был оказаться в составе сборной после того, как из заявки на «Тур де Ски» выбыли главные лидеры — Симен Крюгер и Йоханнес Клебо.

«Разочаровывает, что они отдают предпочтение спринтерам, а не тем, кто может бороться в итоге», — приводит слова Стенсхагена NRK.

Напомним, что вместо одного из выбывших лидеров от сборной Норвегии был заявлен Ансгар Эвенсен, лыжник и чемпион среди юниоров. Он одержал победу в классической гонке на 10 км в 2017 году, а в спринтерской дистанции удерживал лидерство четыре раза подряд, с 2017 по 2020 год.

Вчера в четвертьфинале спринта Эвенсен оказался вторым, а в полуфинальном забеге спринтерской дистанции в Тоблахе пришёл шестым. В личном зачёте среди мужчин он занимает 23-е место.