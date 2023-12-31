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Егор Сорин: главный итог года для лыжного спорта в России — то, что он жив

Егор Сорин: главный итог года для лыжного спорта в России — то, что он жив
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подвёл итоги 2023 спортивного года в честь новогодних праздников.

«Самый главный итог года для лыжного спорта в России — то, что он жив. Сейчас у нас достаточно конкурентоспособный внутренний чемпионат, Кубок России. Проводятся соревнования, сборная становится всё лучше. Все спортсмены неплохо мотивированы: готовятся, борются, расстраиваются, радуются, когда что-то не получается или получается. Самое главное, что у спортсменов присутствуют эмоции, у большинства горят глаза. Они видят, к чему они идут. Главный итог в том, что в отсутствие международных стартов у нас получается сохранять заряженность спортсменов на тяжёлую работу», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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