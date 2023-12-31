Большунов показал, как семья поздравила его с днём рождения

Российский лыжник и трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов 31 декабря отмечает свой день рождения. В своем телеграм-канале он показал, как семья поздравила его с праздником.

Фото: Из личного архива Александра Большунова

Фото: Из личного архива Александра Большунова

«Спасибо моим девчонкам за большой подарок», — написал Большунов под постом с фото и видео. Российскому лыжнику исполнилось 27 лет.

Напомним, что у Александра Большунова в этом сезоне 12 побед подряд на Кубке России. С учётом «Чемпионских высот» и Чемпионата России — 2023 у Большунова 24 победы за год. Несмотря на полученную летом травму, он вернулся в профессиональный спорт, хотя был близок к завершению карьеры. После блестящего результата со старта сезона-2023/2024 лыжника признали непобедимым даже соперники.