Норвежец Амундсен выиграл пасьют на 25 км на 1-м этапе «Тур де Ски», лидер зачёта стал 2-м

В Тоблахе (Италия) прошла мужская гонка преследования свободным стилем на 25 км в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Её победителем стал двукратный призёр чемпионатов мира, норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Вторым к финишу пришёл текущий лидер тура, олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте норвежец Эрик Вальнес. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец

Ян Томас Йенссен.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», первый этап, Тоблах. Гонка преследования, 25 км, свободный стиль. Мужчины