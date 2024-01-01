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Норвежец Амундсен выиграл пасьют на 25 км на 1-м этапе «Тур де Ски», лидер зачёта стал 2-м

Норвежец Амундсен выиграл пасьют на 25 км на 1-м этапе «Тур де Ски», лидер зачёта стал 2-м
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В Тоблахе (Италия) прошла мужская гонка преследования свободным стилем на 25 км в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Её победителем стал двукратный призёр чемпионатов мира, норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Вторым к финишу пришёл текущий лидер тура, олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте норвежец Эрик Вальнес. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец
Ян Томас Йенссен.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», первый этап, Тоблах. Гонка преследования, 25 км, свободный стиль. Мужчины

  1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 52.38,0.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 32,9 секунды.
  3. Ян Томас Йенссен (Норвегия) +1.04,6.
  4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1.04,9.
  5. Фридрих Мох (Германия) +1.05,5.
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Тоблах, Италия
Мужчины. 25 км. Свободный стиль. Гонка преследования
01 января 2024, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
52:38.0
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+32.9
3
Ян Томас Йенссен
Норвегия
+1:04.6
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