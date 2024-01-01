Норвежец Амундсен выиграл пасьют на 25 км на 1-м этапе «Тур де Ски», лидер зачёта стал 2-м
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В Тоблахе (Италия) прошла мужская гонка преследования свободным стилем на 25 км в рамках первого этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Её победителем стал двукратный призёр чемпионатов мира, норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Вторым к финишу пришёл текущий лидер тура, олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте норвежец Эрик Вальнес. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец
Ян Томас Йенссен.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», первый этап, Тоблах. Гонка преследования, 25 км, свободный стиль. Мужчины
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 52.38,0.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 32,9 секунды.
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) +1.04,6.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1.04,9.
- Фридрих Мох (Германия) +1.05,5.
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