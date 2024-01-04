Лидер зачёта «Тур де Ски» Амундсен раскритиковал соперника, который сбил его в спринте

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен раскритиковал швейцарца Антонина Савари за инцидент, произошедший в четвертьфинале спринта свободным стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Давосе.

Напомним, во время четвертьфинального забега Савари сбил Амундсена на трассе. Норвежец, который является лидером зачёта «Тур де Ски», пришёл к финишу последним и не смог пробиться в следующую стадию. После забега Савари подошёл к разъярённому Амундсену и попытался извиниться.

«Савари попытался извиниться после финиша. Такие инциденты периодически происходят в спринте, но всё равно сильно раздражают. У соперника нет такого опыта в спринтерских гонках. Это было чертовски неприятно. Обидно, что из-за этого я не смог укрепить свои позиции в зачёте соревнований», — приводит слова Амундсена SVT.