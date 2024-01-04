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Харальд Амундсен выиграл мужской пасьют на этапе «Тур де Ски» в Давосе

Норвежский лыжник Харальд Амундсен одержал победу в гонке преследования на 20 км классическим стилем у мужчин в рамках этапа многодневки «Тур де Ски», проходящего в Давосе (Швейцария).

Призовую тройку вместе с Амундсеном составили его соотечественники. На втором месте расположился Хенрик Дённестад, а третьим стал Мартин Нюэнгет.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Гонка преследования, классический стиль, 20 км. Мужчины.

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 57.57,7.

2. Хенрик Дённестад (Норвегия) — отставание 0,5 секунды.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +34,6.

4. Уго Лапалус (Франция) +34,7.

5. Фридрих Мох (Германия) +35,7.

6. Беда Кле (Швейцария) +36,4.

7. Антуан Сир (Канада) +49,6.

8. Реми Бурден (Франция) +51,3.