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Харальд Амундсен выиграл мужской пасьют на этапе «Тур де Ски» в Давосе

Харальд Амундсен выиграл мужской пасьют на этапе «Тур де Ски» в Давосе
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Норвежский лыжник Харальд Амундсен одержал победу в гонке преследования на 20 км классическим стилем у мужчин в рамках этапа многодневки «Тур де Ски», проходящего в Давосе (Швейцария).

Призовую тройку вместе с Амундсеном составили его соотечественники. На втором месте расположился Хенрик Дённестад, а третьим стал Мартин Нюэнгет.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Классический стиль. Гонка преследования
04 января 2024, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
57:57.7
2
Хенрик Дённестад
Норвегия
+0.5
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+34.6

Лыжные гонки. «Тур де Ски», второй этап, Давос. Гонка преследования, классический стиль, 20 км. Мужчины.

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 57.57,7.
2. Хенрик Дённестад (Норвегия) — отставание 0,5 секунды.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +34,6.
4. Уго Лапалус (Франция) +34,7.
5. Фридрих Мох (Германия) +35,7.
6. Беда Кле (Швейцария) +36,4.
7. Антуан Сир (Канада) +49,6.
8. Реми Бурден (Франция) +51,3.

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