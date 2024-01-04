Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт «Тур де Ски»: Амундсен упрочил лидерство, Вальнес опустился на седьмое место

Общий зачёт «Тур де Ски»: Амундсен упрочил лидерство, Вальнес опустился на седьмое место
Аудио-версия:
Комментарии

В Давосе (Швейцария) прошла гонка преследования у мужчин в классическом стиле в рамках второго этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Её победителем стал лидер общего зачёта соревнований, двукратный призёр чемпионатов мира, норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с восьмёркой лучших лыжников в общем зачёте «Тур де «Ски» после прошедших пяти гонок:

1. (1) Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 2:17.03,0.
2. Хенрик Дённестад (Норвегия) – отставание 1,39.
3. (6) Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1,39.
4. (10) Уго Лапалус (Франция) +1,41.
5. (9) Фридрих Мох (Германия) +1,41.
6. (7) Бела Кле (Швейцария) +1,43.
7. (2) Эрик Вальнес (Норвегия) +1,47
8. (3) Федерико Пеллегрино (Италия) +2,22.

Материалы по теме
Что случится в лыжных гонках в 2024 году: 6 главных прогнозов
Что случится в лыжных гонках в 2024 году: 6 главных прогнозов
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android