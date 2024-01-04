Общий зачёт «Тур де Ски»: Амундсен упрочил лидерство, Вальнес опустился на седьмое место

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В Давосе (Швейцария) прошла гонка преследования у мужчин в классическом стиле в рамках второго этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Её победителем стал лидер общего зачёта соревнований, двукратный призёр чемпионатов мира, норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с восьмёркой лучших лыжников в общем зачёте «Тур де «Ски» после прошедших пяти гонок:

1. (1) Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 2:17.03,0.

2. Хенрик Дённестад (Норвегия) – отставание 1,39.

3. (6) Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1,39.

4. (10) Уго Лапалус (Франция) +1,41.

5. (9) Фридрих Мох (Германия) +1,41.

6. (7) Бела Кле (Швейцария) +1,43.

7. (2) Эрик Вальнес (Норвегия) +1,47

8. (3) Федерико Пеллегрино (Италия) +2,22.