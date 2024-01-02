Что случится в лыжных гонках в 2024 году: 6 главных прогнозов

Ровно через год проверим, что сбылось, а что нет.

В уходящем 2023 году в лыжных гонках произошло множество важных для спорта событий. Прошёл первый чемпионат мира без россиян, Йоханнес Клебо вновь стал главным героем мировых лыж, а Александр Большунов устроил битву с Сергеем Устюговым на Кубке России.

2024 год уже наступил, и мы решили заглянуть в будущее лыжных гонок. Скриньте, через год встретимся и будем сверяться, что сбылось.

Россия — мимо Кубка мира

Пожалуй, главный вопрос последних лет – когда Россия вернётся на Кубок мира? Наш ответ: точно не в предстоящем году. Несмотря на то что возвращение россиян на Кубок мира крайне выгодно организаторам с точки зрения рейтингов и красивой борьбы на дистанции, решение о допуске вряд ли будет принято. Особое влияние на FIS оказывают скандинавы, а у них довольно жёсткая и неизменная позиция касательно допуска российских лыжников.

Но даже если чудо случится и в FIS решат вернуть наших спортсменов на международную арену, ждать россиян на Кубке мира не стоит. Во-первых, абсолютно ясно, что условия допуска будут жёстче, чем те, которые предлагает МОК. Во-вторых, даже следуя имеющимся критериям МОК про отсутствие связи с силовыми структурами и неподдержку СВО, на Кубок мира не смогут поехать большинство российских лыжников.

В-третьих, у главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе довольно ясная позиция по поводу участия россиян в международных турнирах в нейтральном статусе. Босс наших лыж явно будет против возвращения наших спортсменов на Кубок мира не на условиях, которые есть у других спортсменов. Так что будет неудивительно, если вся команда откажется от участия в международных турнирах в случае обнародования жёстких критериев допуска.

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

Развитие системы клубных лыжных гонок

Уже пару сезонов мы наблюдаем, как лучшие лыжники уходят из своих сборных на самоподготовку. Отчасти это вызвано желанием самих спортсменов готовиться так, как они хотят, и с тем, с кем они хотят, отчасти – финансовым кризисом сборных, которые уже неспособны обеспечить качественные тренировки большому количеству атлетов.

За последние два сезона из сборных уходили Фрида Карлссон, Майя Дальквист, Линн Сван, Кристине Ставос Шистад, Йоханнес Клебо, Ийво Нисканен и Эмиль Иверсен. На фоне этого значимость сборной, которая раньше была главным проводником спортсменов на Кубок мира, серьёзно упала. У топовых лыжников с кучей спонсоров достаточно своих денег, чтобы самим оплачивать себе подготовку. Некоторые, например Иверсен и Клебо, даже организовали собственную команду, так называемый клуб, в котором лыжники тренируются.

Именно за подобными мини-клубами, кажется, будущее лыжных гонок. Командная система – не нечто новое. Она, например, широко распространена в велогонках, где между собой соревнуются не страны, а многонациональные группы. Да даже на лыжной марафонской серии Ski Classics спортсмены представляют не страны, а определённые клубы. Вероятно, в 2024 году эта система продолжит развиваться и в классических лыжных гонках.

Новый конфликт Клебо с норвежской федерацией

Конечно, предстоящий год не может обойтись без главного конфликта межсезонья – между Клебо и Норвежской лыжной федерацией. Спортсмен ссорится с боссами норвежских лыж ежегодно, отказываясь подписывать контракт. Летом 2023-го между ними была настоящая война, которая, казалось, не закончится ничем хорошим.

В итоге же Клебо пришлось поступиться своими желаниями и подписать контракт на выгодных федерации условиях. Если в это межсезонье у Йоханнеса, по сути, просто не осталось выбора, был риск пропустить Кубок мира, то в следующем году пятикратный олимпийский чемпион явно попытается наверстать упущенное, устроив очередной скандал и цирк.

Терезе Йохауг возобновит карьеру

2024 год точно ознаменуется ярким возвращением. Карьеру возобновит одна из лучших лыжниц десятилетия Терезе Йохауг. Норвежка объявила об уходе из спорта в марте 2022 года, сказав, что больше не хочет заниматься лыжными гонками. С тех пор Терезе стала экспертом на норвежском телевидении и родила ребёнка. А в сентябре призналась, что хотела бы выступить на чемпионате мира – 2025 в родном Тронхейме.

Терезе Йохауг Фото: Getty Images

«Да, я до конца не отказалась от участия в чемпионате мира в Тронхейме, но сейчас моё внимание сосредоточено не на нём, а на повседневной жизни здесь и сейчас, на том, чтобы быть хорошей мамой. Что же касается Тронхейма, я не буду выступать на чемпионате мира, если не смогу там побороться за медали», – рассуждала когда-то Йохауг.

С тех пор Терезе постоянно дарит фанатам надежду на возвращение. Она говорит, что скучает по лыжным гонкам и соревнованиям, что хочет выступить на ЧМ-2025. Вот только при ответе на прямой вопрос о возобновлении карьеры Йохауг отвечает: «Посмотрим». Если Терезе действительно ставит перед собой целью выступление на домашнем ЧМ, то вернуться в спорт за год до турнира было бы крайне логичным решением.

Большунов выиграет (почти?) все гонки в России

А что же будет с россиянами без международной арены? У мужчин продолжит доминировать Александр Большунов. Сейчас Сан Саныч побеждает не только за счёт хорошей физической формы. Даже выступая на Кубке России, он не теряет мотивации и желает забирать золото в каждом старте. Видно, что у Александра по-прежнему горят глаза, что он всё ещё голоден до побед.

С начала этого сезона Большунов выиграл 12 гонок подряд. Не будет удивлением, если эта победная серия продолжится и в январе. Конечно, вряд ли у Александра получится забрать золото во всех-всех личных гонках этой зимы. Всё-таки нельзя исключать различные форс-мажоры. Но выиграть почти все личные старты Большунову точно под силу. Тем более соперники пока не могут навязать Сан Санычу серьёзной конкуренции.

Уход Сергея Устюгова из спорта

Увы, но 2024 год может ознаменоваться и уходом настоящей звезды российских лыж Сергея Устюгова. Олимпийский чемпион с момента отстранения России чувствовал себя не очень. В прошлом сезоне Сергей пропустил немало гонок, но в итоге всё равно сумел навязать борьбу Александру Большунову и раскрутить историю с «мешками».

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

К сожалению, в этом сезоне пока триумфального возвращения не случилось. Устюгов пропустил все этапы Кубка России, заявив, что не видит смысла выступать и занимать сотые места. Спортсмен утверждал, что продолжает готовиться к двум важным стартам: Спартакиаде и чемпионату России.

«Булки в этом сезоне расслабил. Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы. Знаю, к чему могу приготовиться и где показать свой максимальный результат. Не забывайте, что самые главные старты — в феврале и в марте. А Кубок России пускай бегает молодёжь и борется за него. Мы, старики, долго запрягаем, а потом бежим», — писал Устюгов в своём телеграм-канале.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе же рассказала, что у легендарного лыжника возникли проблемы со здоровьем после перенесённой болезни.

Учитывая всё эти факты и желание Устюгова проводить больше времени с семьёй и детьми, стоит предполагать, что по итогам текущего сезона Сергей может объявить о завершении своей спортивной карьеры.